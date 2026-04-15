Adana'da Pompalı Tüfekli Saldırı

ADANA'da yüzünü motosiklet kaskıyla gizleyen kişi, Bahattin E.'nin evine pompalı tüfekle saldırı düzenleyip, kaçtı. O anlar, başka evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Nisan'da gece saatlerinde Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü motosiklet kaskıyla gizleyen kişi, Bahattin E.'nin evine pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Şüpheli, eve peş peşe ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Silahtan çıkan saçmalar, evin duvarına ve camlarına isabet etti. Olay, başka bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Silah seslerine uyanan Bahattin E.'nin ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde delil çalışması yaptı. Bahattin E., polis merkezine giderek evlerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiğini, yapanı tanımadığını öne sürerek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

