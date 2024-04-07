Adana'da Pozantı ilçesindeki orman yangını hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Adana'da orman yangını
Pozantı'da çıkan yangın hızlı müdahaleyle söndürüldü
ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesindeki orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Çayır Yaylası mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, yerleşim yerlerine yakın bir bölgede bulunan orman kesim alanında çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, ekiplerin hızlı ve etkili çalışmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Orman işletme müdürü Bekir Demir, yangında 12 dönüm alanın zarar gördüğünü belirtirken, soğutma çalışmalarının geniş çaplı bir şekilde devam edeceğini aktardı.
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