Adana\'da Restorana Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir restoranda 30 Temmuz'da motosikletli 2 kişinin 4 müşteriyi kalaşnikof piyade tüfeğiyle yaralayıp kaçtığı sırada kendilerine engel olmak istediği için vurduğu Samet Aksoy (31), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aksoy'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Bu arada, Aksoy'un olayın meydana geldiği restoranın yakınındaki bir otelde özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Saldırıda yaralanan 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakaladı.

Olay

Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki restoranın bulunduğu bölgeye 30 Temmuz'da gelen 2 şüpheliden biri iş yerindeki 4 müşteriyi ve önlerine çıkan Samet Aksoy'u silahla yaralayıp kaçmıştı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılmış, kaçan zanlıların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.