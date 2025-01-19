Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Adana'da 6 ruhsatsız silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah bulunduğu belirlenen aracı Ceyhan ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan incelemede ruhsatsız 5 tabanca ve 1 pompalı tüfek ile tüfek kartuşları ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
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