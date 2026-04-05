Adana'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana\'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
05.04.2026 19:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sağanak ve dolu, yolları suyla doldurarak araçları ve yayaları zor durumda bıraktı.

Adana'da etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar zarar gördü.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Su birikintileri oluşan bazı cadde ve sokaklarda yayalar ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Su birikintisinin ortasında araçta mahsur kalanlar botla kurtarıldı

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Selçuk Özcan yönetimindeki bir pikap, sokakta biriken yağmur suyunun ortasında kalarak arızalandı.

Sürücü ve yanında yolcu konumundaki kişi aracın tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, aracın tavanındaki iki kişiyi botla kurtardı.

Sürücü Özcan, AA muhabirine ana yolda trafik sıkışık olduğu için ara yola girerek yoluna devam etmek istediğini bu sırada sokakta biriken suyun ortasında aracın arızalandığını belirtti.

Aracın çalıştığı firmaya ait olduğunu ifade eden Özcan, "Patronlarıma ne diyeceğimi bilmiyorum. Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) sorumsuzluğu olduğunu düşünüyorum." dedi.

Mahalle sakinlerinden Halime Şan ise su birikintisinin meydana geldiği sokakta yaklaşık 45 yıldır ikamet ettiğini, her yoğun yağışta evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü ifade ederek soruna çözüm bulunmasını istedi.

Apartmanın istinat duvarı devrildi

Öte yandan, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yağış nedeniyle bir apartmanın istinat duvarı devrildi.

Aynı bölgede birçok sokağın birleştiği eğimli yolda yaklaşık yarım metrenin üzerinde dolu birikintisi oluştu.

Burada bir minibüs de yağmur suyuyla sürüklenerek zarar gördü. Aracın sürücüsü Ahmet Çiçek, aracını temizlemek için yol kenarına park ettiği sırada sağanak ve dolu yağışının başladığını ve bu sırada aracının sürüklenerek zarar gördüğünü ifade etti.

Belediye ve itfaiye ekipleri, yollarda biriken suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Hava Durumu, İtfaiye, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:00:28. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.