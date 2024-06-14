Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan çocuk güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Adana'da sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan çocuk güvenlik kamerasında

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Çocuk hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Olayın yaşandığı sokaktaki esnaf, sahipsiz köpeklerin tehlike oluşturduğunu ve belediyelerin önlem almasını istedi.

14.06.2024 11:49
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Haziran'da Berke Esirgence, bakkaldan su almak için sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz üç köpeğin saldırısına uğradı.

Kalçasından ısırılan çocuk, çevredekiler tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede 6 dikiş atılan çocuk, uygulanan kuduz aşısının ardından taburcu edildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması yer alıyor.

Sokakta yürümeye korkuyor

Berke Esirgence, AA muhabirine, bakkaldan su almak için sokakta yürüdüğünü, iş yerinin kapanmak üzere olması nedeniyle koştuğunu ve bir kişinin kendisine seslenmesiyle durduğu sırada köpeklerin saldırdığını söyledi.

Köpeklerin saldırdığı anı unutamadığını anlatan Esirgence, yaşadığı olaydan sonra sokakta yürümeye korktuğunu ifade etti.

Esirgence, köpeklerin aniden önlerine çıkıp saldırabildiğini belirterek, "Buradaki esnaf da köpeklerden şikayetçi. Sahipsiz köpeklerin sokaklardan alınmasını istiyorum." dedi.

Olayın meydana geldiği sokaktaki oto tamirhanesinde çalışan Ömer Kızan (18) da sahipsiz köpeklerin gruplar halinde gezdiğini ve tehlike oluşturduğunu dile getirdi.

Kızan, köpeklerin müşterilerine de saldırdığını belirterek, "Buradaki köpekler, geçtiğimiz günlerde bir yakınıma saldırdı. Yakın zamanda da bir çocuğa saldırdı. Köpeklerin insanlara zarar vermemesi için belediyelerin önlem almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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