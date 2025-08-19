Adana\'da Sahte Plakalı Operasyon

Adana'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 27 sahte araç plakası bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir oto yıkama istasyonunda çok sayıda sahte araç plakası bulunduğu ihbarını aldı.

Ekipler, operasyon düzenledikleri iş yerinde 27 sahte araç plakası ele geçirdi, 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.