Adana'da şarja takılı telefonu cebine koyan şüpheli kamerada görüntülendi. - Son Dakika
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Adana'da şarja takılı telefonu cebine koyan şüpheli kamerada görüntülendi.

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Adana'nın Seyhan ilçesindeki kebapçıda şarja takılı cep telefonu, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. İddiaya göre şüpheli telefonu şarjdan çıkarıp cebine koyduktan sonra uzaklaşırken, çalışanın ihbarı üzerine inceleme başlatıldı ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da bir kebapçıda şarja takılı cep telefonunun kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri çalışanı cep telefonunu şarj olması için prize takarak masaya bıraktı. Bu sırada caddede yürüyen kimliği belirsiz şüpheli, şarja takılı telefonu fark etti. Çevresini kontrol ettikten sonra iş yerine giren şüpheli, telefonu şarjdan çıkarıp cebine koyduktan sonra uzaklaştı. Bir süre sonra telefonunun yerinde olmadığını fark eden çalışanın ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Telefonun çalındığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA
Cep TelefonuGüvenlik3. SayfaİncelemeSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da şarja takılı telefonu cebine koyan şüpheli kamerada görüntülendi. - Son Dakika
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