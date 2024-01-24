 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi. Programa, Kaymakam Murtaza Dayanç, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal da katıldı.

Adana\'da şehitler için Kur\'an-ı Kerim okundu ve dua edildi
24.01.2024 - 17:29,
Abone Ol

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sarıçam Halk Eğitimi Merkezince, Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenlendi.

Merkezde Kur'an-ı Kerim okuma eğitimi alan kursiyerler, şehitler için hatim duası eda etti.

Programa, Kaymakam Murtaza Dayanç, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal da katıldı.

Kaynak: AA

Bilal Uludağ, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi - Son Dakika


19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52
AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi

Son Dakika
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP Lideri Destici: İsveç'in NATO'ya üyeliği doğru bir karar değil
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
16:52 AK Parti'de İsveç'in NATO üyeliğine iki milletvekili ret oyu verdi
16:45 ABD'li milyarder Elon Musk: İsmim oldukça Yahudi ismi, Yahudi gibiyim
16:34 Sadece 1 maça daha çıksa bambaşka bir senaryo olacaktı! Galatasaray, Angelino'nun biletini kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 20:05:27. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement