Adana\'da şehitler için Kur\'an-ı Kerim okundu ve dua edildi

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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Sarıçam Halk Eğitimi Merkezince, Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte anma programı düzenlendi.
Merkezde Kur'an-ı Kerim okuma eğitimi alan kursiyerler, şehitler için hatim duası eda etti.
Programa, Kaymakam Murtaza Dayanç, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uygar İnal da katıldı.
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