Adana\'da Seyhan Baraj Gölü\'nde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Adana'da bir kişinin Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı.
Merkez Çukurova ilçesindeki Seyhan Baraj Gölü'ne giren kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, baraj gölü kıyısına arkadaşlarıyla gelen kişinin, girdiği suda kaybolduğunu belirledi.
Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Adana Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.
Kayıp kişinin olay yerindeki arkadaşlarının bilgisine başvuran ekiplerin çalışması sürüyor.
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