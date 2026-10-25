Adana'da Seyhan Nehri'nde sudan çıkarılan 48 yaşındaki erkeğin öldüğü belirlendi - Son Dakika
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Adana'da Seyhan Nehri'nde sudan çıkarılan 48 yaşındaki erkeğin öldüğü belirlendi

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Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde hareketsiz bir kişiyi fark edip polise haber verdi. Ekiplerin sudan çıkardığı 48 yaşındaki erkeğin öldüğü belirlendi, cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adana'da Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde yürüyüş yapan vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerce sudan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin, 48 yaşındaki Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Sinanpaşa3. SayfaYüreğirGüncelOtopsiSudanAdanaSon Dakika

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