Adana\'da \'Sibergöz-21\' Operasyonu: 21 Kişi Tutuklandı

Güncel

ADANA'da 'Sibergöz-21' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i, tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak günü Adana, Samsun, Uşak merkezli 25 ilde eş zamanlı yasa dışı bahis oynatan şebekeye yönelik 'Sibergöz- 21' operasyonu yapıldığını açıkladı. 15 paravan şirket ile 1 milyar 224 milyon 768 TL hacminde işlem yapan yasa dışı bahis şebekesinde Adana'da çete liderleri H.C.Y., F.A., S.G., O.A., U.E., E.K., A.Y.?nin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalandı.Adana'da yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında çete liderlerinin de olduğu 21 kişi tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla, 8 kişi ise serbest bırakıldı. (DHA)