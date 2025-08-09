Adana'da Sıcaklık Rekoru: 55 Derece - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Sıcaklık Rekoru: 55 Derece

09.08.2025 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hava sıcaklığı 55 dereceye kadar ulaştı, vatandaşlar parklarda gölge bulmaya çalışıyor.

ADANA'da sıcakların etkisini artırmasıyla parklardaki termometreler güneş altında 47, araç termometreleri ise 55 dereceyi gösterdi. Sıcak havalardan bunalanlar parklarda ağaçların gölgelerinde serinledi.

Kentte ağustos ayının ortalarına yaklaşılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığı öğle saatlerinde 45 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometrelerin 47, araç termometrelerinin ise 55 dereceyi gösterdiği kentte hissedilen sıcaklık da 55 derecelere kadar çıktı. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar parklarda ve gölgelik alanlarda vakit geçirdi. Sokak hayvanları gölgelik alanlarda, güvercinler süs havuzlarının başından ayrılmadı. Sokakta çalışmak zorunda kalanlar ise zor anlar yaşadı.

'SICAKLARDAN HALÜSİNASYON GÖRÜYORUZ'

Aşırı sıcakların kendisini bunalttığını söyleyen Süleyman Erkek, "Buralardan gitmek istiyorum. Bu sıcaklarda evde oturmak ayrı dert, dışarı çıkmak ayrı dert. Evde 2 klima çalışıyor, elektrik faturası çok geliyor. O yüzden dışarı çıkıyoruz. Dışarıda ise sıcaklardan halüsinasyon görüyoruz, başımız dönüyor. Kurban olduğum Allah öyle bir sıcaklık gönderiyor ki elimizden hiçbir şey gelmiyor. Başımız sıcaklıktan resmen yanıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Güneş, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Sıcaklık Rekoru: 55 Derece - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı Kızının dans figürleri başörtülü anneyi çileden çıkardı
Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale’de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı Orman yangınıyla mücadele eden Çanakkale'de havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı
Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti Avukatı önce meslektaşı sonra da müvekkilleri darbetti
Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’deki ilk maçı belli oldu Özel uçakla geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk maçı belli oldu
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
Şanlıurfa’da şok operasyon Cephanelik gibi evler basıldı Şanlıurfa'da şok operasyon! Cephanelik gibi evler basıldı
Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu Korkunç olayda, “domuz saldırısı“ şüphesi Yaşlı çiftçi tarlasında ölü bulundu! Korkunç olayda, "domuz saldırısı" şüphesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

15:59
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
Termometrelerin 55 dereceyi gördüğü ilimiz: Vatandaşlar halüsinasyon görüyor
15:23
Bakan Yumaklı: Çanakkale’deki orman yangınları kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangınları kontrol altına alındı
14:25
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İsrail'in işgal planına tepki: Dünyayı ayağa kaldırmalıyız
19:55
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde “casusluk“ iddiası
ABD ile Çin arasındaki çip çekişmesinde "casusluk" iddiası
19:55
Mbaye Diagne Türkiye’ye geri döndü
Mbaye Diagne Türkiye'ye geri döndü
19:40
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı
''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
19:31
Çanakkale’de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
Çanakkale'de tahliye edilen köy alevlere teslim oldu
19:29
Dusan Tadic’in Al Wahda’dan kazanacağı maaş ortaya çıktı Servet kazanacak
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
19:16
Fenerbahçe, Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshetti
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshetti
19:05
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti
19:00
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
18:43
Artık sona gelindi Kahramanmaraş’a yeni stat
Artık sona gelindi! Kahramanmaraş'a yeni stat
18:43
Çanakkale’den gelen görüntüler iç açıcı değil Çok sayıda gözaltı var
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
18:32
Genç millilerimiz İsrail’i devirdi
Genç millilerimiz İsrail'i devirdi
18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2025 17:00:32. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Sıcaklık Rekoru: 55 Derece - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.