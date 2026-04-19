Adana\'da Şiddetli Yağış: Minibüste Mahsur Kalan Çocuklar Kurtarıldı

ADANA'da şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle minibüste mahsur kalan çocukların itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede merkez Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde yağış nedeniyle suya gömülen minibüste bulunan çocuklar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan çocukları güvenli şekilde kurtardı. Çocukların kurtarılma anı cep telefonu ile kaydedildi. Belediye ekipleri su basan bölgelerde çalışma başlattı.