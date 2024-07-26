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Adana'da şiddetli yağmur etkili oldu

Yağmur yağınca su altında banyo yapıp dans etti

ADANA - Adana'da sağanak yağış kent genelinde etkili olurken bazı alanları su bastı, bir vatandaşta yağmur altında dans etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'Süper Hücre' uyarısı yaptığı Adana'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrası bazı sokakları ve Adana Orta Ölçekli Sanayi Sitesi'ni su bastı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler su basan yerlerde çalışma başlattı.

Öte yandan Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde bir tarım işçisi yağmur altında banyo yapıp dans etti. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.