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Adana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslere düzenledikleri operasyonda 5 tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ile 2 bin 945 mermi buldu. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1\'i tutuklandı
09.01.2024 - 11:01,
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Adana'da silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir iş yeri ile Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'ndeki bir evde ruhsatsız silahlar bulunduğunu belirledi.

Ekipler, operasyon düzenledikleri ev ve iş yerinde, ruhsatsız 5 tabanca, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 2 bin 945 mermi buldu. Adreslerdeki 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da silah kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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