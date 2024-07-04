Adana\'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı kavganın ortasında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, balkonda oturan 1 kişi yaralandı.

Yunus Emre Mahallesi Şehit Ahmet Mehmet Oruç Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı.

Bu sırada marketten çıkan ve çatışmanın ortasında kalan Hasan İplikçioğlu ile evinin balkonunda oturan N.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İplikçioğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Elinden yaralanan N.E'nin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Şüpheli P.K'yi gözaltına alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.