Adana\'da Silahlı Saldırı: 18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

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ADANA'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Mehmet G. (18), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi 41005 Sokak'ta meydana geldi. Mehmet G., henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genci yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet G.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürülürken, soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Yaşarcan SERİNTÜRK-Kamera: ADANA/