Adana'da Silahlı Saldırı Davası Başladı

08.08.2025 17:40
Adana'da bir silahlı saldırıda 3 kişinin öldürülmesiyle ilgili sanık için müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınbaba ve iki damadının öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan sanığın, 3 kez müebbet ve ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık T.A. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.A. maktulleri tanımadığını ve kız arkadaşı A.A'nın olayın olduğu iş yerinde staj gördüğünü söyledi.

A.A'yı farklı zamanlarda aracıyla iş yerine kendisinin bıraktığını belirten T.A, "Gün içinde A.A. ile sürekli mesajlaşıyorduk. İş çıkışı kız arkadaşımı iş yerinden almaya gittim. Kendisi arabaya bindiğinde çok üzgündü. Ne olduğunu sorduğumda bana cevap vermedi. Çok üzgündü. En son kendisine sesini yükselttim. Ağlamaya başlayarak bana olayı anlattı. İş yerinde patronu olan F.K. onunla depoya inmiş ve kız arkadaşımı fiziki olarak taciz etmiş." iddiasında bulundu.

Kız arkadaşı A.A'yı ablası İ.A'nın yanına bıraktıktan sonra araca bineceği sırada arkadaşları H.C.S, K.Ö. ve M.B.A'nın yanına geldiklerini anlatan T.A, şöyle devam etti:

"Ben aracın yolcu koltuğuna geçtim. H.C.S. ise aracı kullandı. Onlara A.A'nın staj yaptığı iş yerine gitmem gerektiğini söyledim. Arkadaşlarıma olayı anlatmadım. İş yerinin önüne geldiğimde araçtan inip dükkana girdim. İçeri girince 'Fuat hanginiz?' diye sordum. Birisi bana 'Benim canım' dedi. Bu kişi ayağa kalkınca silahla ona doğru ateş ettim. Daha sonra beni arkamdan tutan kişiye doğru ateş ettim. Dışarı çıkıp dükkanın içine ateş ettim. Sonra F.K'nin damadı kasanın olduğu kısma eğilince dükkana girdim ve ona doğru ateş ettim. Dükkanın mutfak kısmına yönelip eline sopa alan kişiyi görünce ona da ateş ettim. Sonrasında olay yerinden aracımla kaçtım. Arkadaşlarımı olay sırasında hiç görmedim. Bir düğün salonunun arkasında araçtan indiler. Ben tek başıma araçla yola devam ettim ve polise yakalandım."

Beyanı alınan tanık A.A. ise staj yaptığı iş yerinde maktul F.K. tarafından tacize uğradığını öne sürdü.

Müşteki N.D.E. ise maktul F.K'nin kızı olduğunu ve olayda hayatını kaybeden Özgür Ozan Ekinci'nin eşi olduğunu belirterek, "Benim eşim o gün iş yerine malzeme götürüyor. İş yerine geldikten 15 dakika sonra bu olay meydana geliyor. Sanık gözleri ile ne gördü de böyle bir olayı gerçekleştirdi. Ben sanıktan ve olay günü yanında bulunan arkadaşlarından şikayetçiyim. Cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki delil durumu dikkate alınarak sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın arkadaşları K.Ö, M.B.A. ve H.C.S'nin hakkında zorla getirilme emri çıkarılarak duruşmada beyanlarının alınmasına, dosyada yer alan görüntülerin bilirkişiye gönderilip detaylı çözümü yapılarak rapor alınmasına, sanığın olay günü kullandığı GSM hattına ait HTS baz kayıtlarının Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan istenilmesine, sanığın mevcut halinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde 10 Şubat'ta medikal firmasına giden T.A, iki tabancayla ateş açmış, saldırıda iş yeri sahibi F.K. ile damatları Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci hayatını kaybetmişti. Olay yerinden otomobille kaçan T.A. polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanmış, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da araçta bulunmuştu.

Gözaltına alınan T.A. 13 Şubat'ta emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Savcılıkça zanlı T.A. hakkında 3 maktule yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle açılan dava Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

