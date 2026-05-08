Adana'da Silahlı Saldırı: Sanığa Müebbet Ceza

08.05.2026 11:40
Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığa 2 kez müebbet ve 21 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde kayınbaba ve 2 damadının öldüğü silahlı saldırıyla ilgili tutuklanan sanığa "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından ise toplamda 21 yıl hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık T.A. ile bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık T.A. hakkında 3 maktule yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Beyanı alınan müşteki E.C.S. ve A.N.K, sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek, cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık T.A, kız arkadaşı A.A'nın olayın olduğu iş yerinde staj sırasında tacize uğradığını öne sürerek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki celse yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, maktuller Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci'ye yönelik eylemi sebebiyle sanık T.A'yı "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, iş yeri sahibi F.K'ye yönelik eylemi nedeniyle "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Yenibaraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'nde 10 Şubat 2025'te medikal firmasına giden T.A, iki tabancayla ateş açmış, saldırıda iş yeri sahibi F.K. ile damatları Oğuzhan Sönmezler ve Özgür Ozan Ekinci hayatını kaybetmişti.

Olay yerinden otomobille kaçan T.A, polis ekiplerince Sarıçam ilçesinde yakalanmış, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca da araçta bulunmuştu. T.A. 13 Şubat 2025'te tutuklanmıştı.

Savcılıkça, T.A. hakkında 3 maktule yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle açılan dava, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Türkiye sınırına dev yatırım üssü kuruluyor: 250 bin kişiye iş, 5 milyar dolar ihracat
Yeni yasa teklifi Meclis’e geliyor: Tarım arazilerinde kooperatif üzerinden yapılaşmaya son
ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldıran kişi böyle gözaltına alındı
Dünya devi firma Türkiye’den çekiliyor Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
İşte Özgür Özel tarafından Burcu Köksal’a atıldığı konuşulan tek cümlelik mesaj
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar
