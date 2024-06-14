Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Adana\'da Silahlı Saldırı Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında müebbet ve 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

14.06.2024 14:52
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, silahla bir kişiyi öldürüp bir kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla 3'ü tutuklu 5 sanık hakkında müebbet ve 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Sümer Mahallesi'nde 16 Nisan 2023'te S.C'yi silahla öldürdükleri, arkadaşı K.E.T'yi de yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan A.C.A, C.K. ve H.E. ile tutuksuz sanık M.C. ve annesi Z.Ö. hakkında cumhuriyet savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 2019'da ayrıldığı erkek arkadaşı K.E.T'nin peşini bırakmaması üzerine H.C'nin bu durumu 3 aydır birlikte olduğu A.C.A'ya söylediği anlatıldı.

H.C'nin A.C.A'ya kendisini tehdit eden K.E.T'ye bir ceza kesilmesi gerektiğini söylediği aktarılan iddianamede, H.C'nin ablası M.C'nin ve annesi Z.Ö'nün de K.E.T'nin ailesini telefonla arayıp öldürmekle tehdit ettikleri belirtildi.

İddianamede, A.C.A'nın, C.K. ve H.E. ile K.E.T'nin oturduğu mahalleye gittiği, burada silahlarla sokakta bulunan K.E.T'ye doğru rastgele ateş ettiği kaydedildi.

Açılan ateş sonucu K.E.T'nin yaralandığı yanındaki arkadaşı S.C'nin de hayatını kaybettiği bildirildi.

İddianamede, sanıklar A.C.A, C.K. ve H.E'nin "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 15'er yıla kadar hapisle, sanıklar M.C. ve annesi Z.Ö'nün ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme" suçundan da 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması iddianamede talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Öte yandan iddianamede yaşı küçük olması gerekçesiyle zanlı H.C. hakkındaki soruşturmanın Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'nca sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Mahkeme, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Silahlı Saldırı Sonucu 1 Kişi Öldü, 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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