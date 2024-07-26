Adana'da silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırıların zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Operasyonda, makinalı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ile çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

26.07.2024 10:33
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ev ve iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı olaylarının zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini ve adreslerini belirlediği 2 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, makinalı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ile çok sayıda mermi ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Yüreğir, Adana, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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