Adana'da silahlı saldırıya 25 yıl hapis cezası

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Adana'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili tutuksuz yargılanan 2 sanığa, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 25'er yıl hapis cezası verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya sanık M.M.Y. ile taraf avukatları katıldı. Diğer sanık S.Y. ise duruşmada yer almadı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, motosikletli M.M.Y. ve S.Y'nin, gece saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi'ndeki sahanın kenarında oturan müştekiler H.A, M.D. ve E.B'ye av tüfeğiyle ateş ettiklerini belirtti.

Saldırıda E.B'nin ağır yaralandığını anlatan savcı, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.M.Y. ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 25'er yıl hapse çarptırdığı sanıklardan M.M.Y'nin tutuklanmasına, duruşmaya gelmeyen S.Y. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.