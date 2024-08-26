Adana\'da silahlı saldırıya tutuklama

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 3 gün önce bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 23 Ağustos'ta Yeşiltepe Mahallesi'nde evinde oturan Doğan A'nın Hüseyin G. tarafından sokağa çağrılmasının ardından silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturma sürdürüldü.
Ekipler, D-400 kara yolundaki araçta olayın zanlısı Hüseyin G'nin bulunduğu anonsu üzerine takip başlattı.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan araç, lastiğine ateş edilerek durduruldu.
Araçtan inerek kaçmaya çalışan Hüseyin G. ile yanındaki Ali K. ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin G. tutuklandı, Ali K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Silahlı saldırıda yaralanan Doğan A'nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Yeşiltepe Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta Hüseyin G, evinde oturan Doğan A'yı sokağa çağırmıştı. Doğan A'ya Hüseyin G'nin yanına yaklaştığı sırada şüpheli ateş etmişti. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlatmıştı.
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