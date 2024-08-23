Adana\'da Silahlı Saldırıya Uğrayan Kişi Kameralara Yansıdı

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ADANA'da bir kişinin evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğrayıp, yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, akşam evinden çıktığı sırada, pusu kuran kimliği belirsiz bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Bacaklarına isabet kurşunlarla yaralanan kişi kendini kurtarmak için eve koşarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. O anlar, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

?Yaralı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.