Adana'da Şoförden Kahramanlık - Son Dakika
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Adana'da Şoförden Kahramanlık

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Otobüs şoförü, panikatak geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayat kurtardı.

Adana'da özel halk otobüsü şoförünün panikatak geçiren yolcuyu otobüsle hastaneye ulaştırması, araç güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yüreğir 72 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi şoförü Ramazan Güneş'in kullandığı özel halk otobüsü seferde olduğu sırada, yolculardan biri fenalaştı.

Diğer yolcuların durumu bildirmesi üzerine Güneş, güzergahını değiştirerek rahatsızlanan kişiyi Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan yolcunun panikatak geçirdiği tespit edildi. Yolcunun, müdahalenin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Güneş'in durumdan haberdar olması üzerine diğer yolcular aracılığıyla rahatsızlanan kişiye kolonya göndermesi, otobüsün hastaneye ulaşması ve bazı yolcuların bu kişiye arka kapıdan inerken eşlik etmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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