Adana'da Tabancayla Öldürme Davası - Son Dakika
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Adana'da Tabancayla Öldürme Davası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıkların babası Mustafa T'nin azmettirme suçlamasıyla ilgili yeterli delil bulunmadığı belirtildi.

11.09.2024 12:52
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan tutuklu Müslüm T, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların babası Mustafa T'nin her ne kadar oğullarını maktulü kasten öldürmeye azmettirdiği ileri sürülse de yüklenen suçu sanığın işlediğine dair soyut beyanlardan başka mahkumiyete yeter bir delilin olmadığını belirtti.

Savcı, sanık Esmer T'nin de kardeşinin eylemine iştirak ettiği ve maktulün kardeşine bıçakla saldırdığı öne sürülmesine karşın tarafsız tanık beyanı ve kamera görüntüsü bulunmadığını ifade etti.

Cumhuriyet savcısı, Mustafa T. ve Esmer T'nin üzerlerine atılı suçlardan beraat ettirilmelerine karar verilmesini istedi.

Müslüm T'nin, Şeyhmus Doğan'ı öldürmesi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, "silahla tehdit" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını isteyen savcı, sanığın maktul Şeyhmus Doğan'ın kardeşine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Müslüm T, savunmasında, Şeyhmus Doğan'ı öldürme kastının bulunmadığını ileri sürerek, "Ben olay sırasında hedef gözetmeden ateş ettim. Maktulü öldürme kastım kesinlikle yoktu. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma hazırlamak için süre istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar Esmer T. ile Mustafa T. de suçlamaları reddederek haklarında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 5 Ekim 2022'de Şeyhmus Doğan'ın başından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 13 Ekim 2022'de tutuklanan Müslüm T. ile adli kontrol tedbirindeki tutuksuz kardeşi Esmer T. ve babaları Mustafa T. hakkında cumhuriyet savcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, Müslüm T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma"dan 8 yıla kadar, Esmer T'nin kardeşinin eylemine iştirak etmesi nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet ve maktulün kardeşi M. Doğan'a bıçakla saldırdığı gerekçesiyle de "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 20 yıla kadar, Mustafa T'nin ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbetle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA

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