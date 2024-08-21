Adana\'da Sokakta Tartışma Sonucu Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

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ADANA'da sokakta tartıştığı kişi tarafından tabancayla başından vurulan Cafer Gültekin (35), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürdürüyor.

Olay, 19 Ağustos saat 21.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Gültekin ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, belinden çıkardığı tabancayla Gültekin'i başından vurdu. Cafer Gültekin yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gültekin, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesine alınan Cafer Gültekin, bugün sabah saatlerinde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.