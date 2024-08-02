Adana'da Sokakta Vurulan Kişiyle İlgili 18 Sanık Hakkında Hapis Cezası Talebi

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Adana'da bir kişinin sokakta yürürken tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3'ü firari, 9'u tutuklu 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talebiyle da açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 1 Eylül 2023'te 42 yaşındaki İbrahim Taşkıran'ın öldüğü silahlı saldırıya ilişkin firari Azad Y, Halil K. ve Kasım H. ile tutuklu Abdullah D, Fetullah B, Halil K, Harun Ç, Hüseyin A, Mustafa A, Salih K, Sedat Y. ve Yasin K. ile tutuksuz Ayşe B, Fatma K, Hasan O, Mahmut A, Mahmut K, Yasin K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Taşkıran'ın cezaevinden çıktıktan sonra hayvan ticaretiyle uğraştığı anlatıldı.

İddianamede, Halil K. ile Yasin K'nin benzer işi yaptıkları ve aralarında husumet bulunan İbrahim Taşkıran'ı öldürmek amacıyla takip ettirdikleri belirtildi.

Maktul İbrahim Taşkıran'ın sosyal medya hesabı üzerinden sanıklar Halil K. ve Yasin K'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Sanıklar Halil K. ve Yasin K'nin talimatı sonrası Kasım H'nin evinden hareket eden Azad Y'nin kullandığı motosiklet ile iş yeri önüne gelen Fetullah B'nin çift tabanca ile İbrahim Taşkıran'ı öldürdüğü, olay sonrası motosikletli sanıklar Azad Y. ve Fetullah B'nin Mahmut K'ye ait çiftliğe giderek kıyafet, kask ve silahları buraya bıraktıkları, olay yerinde 23 boş mermi kovanı bulunduğu, diğer sanıkların tamamının suçun işlenmesi öncesi ve sonrasında Fetullah B. ve Azad Y'ye yardım ettikleri tespit edilmiştir."

İddianamede sanık Fetullah B'nin "kasten öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma"dan 10 yıldan 18 yıla kadar, "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması, Halil K. ve Yasin K'nin ise "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, sanıklar Abdullah D, Ayşe B, Azad Y, Fatma K, Halil K, Harun Ç, Hasan O, Hüseyin A, Kasım H, Mahmut A, Mahmut K, Salih K, Sedat Y, Yasin K. ve Mustafa A'nın ise "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapse çarptırılması talep edildi.

İddianamede tanık sıfatıyla ifadesine yer verilen maktul İbrahim Taşkıran'ın yeğeni A.C.S. de dayısının DEAŞ terör örgütü mensuplarınca öldürüldüğünü öne sürdü.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde, 1 Eylül 2023'te, İbrahim Taşkıran'a, kaldırımda telefonda konuştuğu sırada motosikletle gelen iki kişiden biri çift tabancayla ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Taşkıran, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirmişti. Cinayet, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.