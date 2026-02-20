Adana'da Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
Adana'da Sosyal Konut Kura Çekimi Yapıldı

20.02.2026 15:10
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana'da 12 bin 400 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana'da da kura çekimi düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesinler. 2027'den sonraki dönemde yeni 500 bin konut kampanyaları gelecek ve insanlarımız yeni yuvalarına erişeceklerdir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Türkiye Yılı Sosyal Konut Projesi kapsamında, Adana'da yapılacak 12 bin 400 konutun kura çekimi için tören düzenlendi. Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimi programına; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver'in yanı sıra Adana Valisi Mustafa Yavuz, TOKİ Uygulama Dairesi Başkanı Kazım Bayburt, kent protokolü ve çok sayıda başvuru sahibi katıldı.

'BU ÜLKEDE YAŞAMAK DİRENÇLİ ŞEHİRLER GEREKTİRİYOR'

Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, "Biz bu vatana ibadet eder gibi hizmet ediyoruz. Tabii, cennet gibi güzel olan bu vatanın kusuru da vardır. Her yıl 20-25 bin depremle sınanıyoruz. Yetmiyor, iklim değişikliğinin de desteklediği sel ve yangınlarla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu ülkede yaşamak dirençli şehirler, dirençli binalar gerektiriyor. Bunun için hükümetimiz bir taraftan kentsel dönüşümleri yapıyor, diğer taraftan konut ihtiyacı olan vatandaşlarımıza konut üretmeye çalışıyor. İstatistiklere göre nüfusumuzun yarısı ev sahibi, yüzde 23'ü bir şekilde kira ödemeden yaşıyor, yüzde 27'si ise kiracı. İnşallah, biz tek bir aileyi bile evsiz bırakmama konusunda kararlıyız, azimliyiz. Bizim 6 Şubat sabahı 150 milyar dolar diye bir paramız yoktu. Sadece bu ülkeye, bu millete hizmet etme sevdamız vardı. Bu azim ve gayretle 500 bin konutta hayata geçecektir ve arkası devam edecektir. Kurada ismi çıkmayanlar üzülmesinler. 2027'den sonraki dönemde yeni 500 bin konut kampanyaları gelecek ve insanlarımız yeni yuvalarına erişeceklerdir" dedi.

'KİRALARDA DÜŞÜŞ YAŞANACAKTIR'

Vali Mustafa Yavuz ise Adana'nın deprem kuşağında bir il olduğunu hatırlatarak, "Tüm belediye başkanlarımız burada. Bizlerin artık dikey mimariden vazgeçmemiz, yeni arsalar üretmemiz gerekiyor. Çünkü binaların öldürmediğini, teknik ve zemin anlamında sıkıntılı binaların öldürdüğüne şahitlik ettik. Bu anlayışla yatay mimariyi esas alan, şehir dokusuna uyumlu, insanı önceleyen güvenli yaşam alanları kurmalıyız. Dolayısıyla bu projelerle depreme dirençli şehirlerin oluşturulması sağlanıyor. Ayrıca yeni konutların yapılması ile birlikte şehrimizde konut fiyatlarının satışında ve kiralarda düşüşler yaşanacaktır. Devletimizin görevi; vatandaşımızın yanında olmak, ihtiyaçlarını zamanında ve hakkaniyetle karşılamaktır. Bugün buna hep birlikte şahitlik etmekteyiz. Bugün Adana'da 12 bin 400 kuranın çekimini yaparak hak sahiplerini belirleyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekildi. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Yoğun katılımın olduğu kura çekimi, salonda ve canlı yayın aracılığı ile vatandaşlar tarafından takip edildi.

Haber : Gülşah ATICI– Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

