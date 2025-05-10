Adana'da Su Samuru Görüntülendi

Adana'da nehirde nesli tehlike altındaki türler arasında yer alan su samuru görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesindeki Seyhan Nehri'nde su samuru görüldü.
Bir süre suyun üstünde kalan su samuru, sudan çıkarak bir süre yürüdükten sonra gözden kayboldu.
Bu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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