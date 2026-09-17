Adana\'da sulama kanalına düşen genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşüp, akıntıda kapılarak kaybolan genç kız, dalgıç polislerin arama çalışmasıyla bulundu. Kıyıya çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen genç kızın Suriye uyruklu Limar Hacmusa (17) olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Limar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Anıl ATAR/ADANA,