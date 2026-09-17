Adana\'da sulama kanalına düşen genç kızın cansız bedenine ulaşıldı

Adana'da sulama kanalına düşen genç kızın cansız bedenine ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşüp akıntıda kaybolan genç kız, dalgıç polislerin arama çalışmasıyla bulundu. Kıyıya çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen genç kızın Suriye uyruklu Limar Hacmusa (17) olduğu tespit edildi.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşüp, akıntıda kapılarak kaybolan genç kız, dalgıç polislerin arama çalışmasıyla bulundu. Kıyıya çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen genç kızın Suriye uyruklu Limar Hacmusa (17) olduğu tespit edildi. Olay yerindeki incelemenin ardından Limar'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Anıl ATAR/ADANA,
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?