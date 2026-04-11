Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Kanalda Boğulma Tehlikesi

11.04.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir'de sulama kanalına düşen 15 yaşındaki C.Ü.Ç., mahalle sakini Tolgahan Tümer tarafından kurtarıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen gencin vatandaş tarafından kurtarılması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre, Tahsilli Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda arkadaşlarıyla kanalın kenarında oturan C.Ü.Ç (15), dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.

Arkadaşlarının bağırması üzerine kanal kenarında oturan mahalle sakini 26 yaşındaki Tolgahan Tümer, kanala atladı.

Suya giren bir kişinin de yanında olduğu halde Tümer, gence sarılıp kanal kenarına getirdi. Tümer burada kendilerine uzatılan demir parçasına tutunarak genci sudan çıkardı.

Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

C.Ü.Ç'yi sudan çıkaran Tümer, gazetecilere, "Çocuk boğuluyor" sesleri üzerine olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Suya düşen kişinin büyük olma ihtimaline karşı bir dükkandan uzun bir demir aldığını anlatan Tümer, şunları söyledi:

"Kanala geldiğimde çocuk suya gömülmüştü. Demirle kurtarılacak gibi olmayınca suya atladım. Çocuğu tuttum, dışarı doğru çektim. Sağ olsun çevredekiler demir uzatıp bizi çıkardılar. Daha önce de bir kişiyi kanaldan çıkarmıştım. Burada böyle olaylar fazlasıyla oluyor. Gençler eğlenmek için, yüzme bilmeyen de serinlemek için giriyor."

Daha önce yine aynı yerde boğulanları gördüğünü ifade eden Tümer, şöyle konuştu:

"O çocuğun halini görünce de duramadım. Atlayarak çıkarmak zorunda hissettim. Çocuğu öyle görünce çok farklı bir şey oldu. Böyle kucaklayarak çıkardım, çok farklı bir duyguydu. Genç biraz heyecanlıydı, hızlı hızlı nefes alıyordu ama çıkarınca o rahatlamasını gördüm. Bilinci açıktı. Boğazına, ciğerine su kaçma durumu yoktu. Çırpınışlarında yetiştim."

Öte yandan gencin kanaldan kurtarılması çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kurtarma, Güvenlik, Yüreğir, Güncel, Adana, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 19:06:28. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.