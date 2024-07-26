Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişi vatandaşlarca kurtarıldı.
Yeşil Bulvarı'nda henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp sulama kanalına düştü.
Otomobilden çıkmayı başaran 6 kişi aracın tavanına çıktı.
Aracın sulama kanalında olması sebebiyle kıyıya çıkamayıp otomobil üzerinde mahsur kalan bu kişiler çevredekilerden yardım istedi.
Söz konusu 6 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden tek tek kurtarılıp kıyıya alındı.
Kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki 6 kişi vatandaşlarca kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?