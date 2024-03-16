Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi'ndeki sulama kanalında, ihbar üzerine ekiplerce çıkarılan cesedin İlhan İşci'ye (64) ait olduğu belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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Bayrampaşa'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelinin yönlendirmesiyle hesaplarını kiralayan 4 şüpheliye, 4 buçuk milyon lira havale yaptırdı. Dolandırılan şahısın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı ve şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamasından banka hesaplarını kiraladıkları ortaya çıktı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
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