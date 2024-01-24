19:25 • •
19:18 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık•
19:14 • •
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'da sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika sahibi Halil B.'nin, depoyu kapattıktan sonra akrabasının düğününe gitmek için ayrıldığı, bir süre sonra yangının başladığı iddia edildi. Ekipler, depodaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Fabrika Deposunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika