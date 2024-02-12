Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana\'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan 19 Mayıs Mahallesi'nde bir kişi tabancayla vuruldu. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen 19 yaşındaki K.C. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırganın kimliği henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

12.02.2024 05:21
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Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde sağlık ocağı yakınında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla yaralanan 19 yaşındaki K.C. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, K.C'nin sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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