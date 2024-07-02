Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Sikke ve 5 Obje Ele Geçirildi

Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke ve 5 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Yüreğir ilçesinde düzenlediği operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 5 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
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