Adana'da tartıştığı babasını darbeden sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da tartıştığı babasını darbeden sanığa hapis cezası

Adana\'da tartıştığı babasını darbeden sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı babasını darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 'haksız tahrik altında kasten yaralama' suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin 'kasten yaralama' suçu kapsamında kaldığına, kavgayı ilk kimin çıkardığının tespit edilemediğine ve eylemin haksız bir fiilin tahriki altında işlendiğine kanaat getirerek, S.A'yı hapis cezasına çarptırdı.

14.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:11
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı babasını darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki ikamette aralarında maddi konular sebebiyle anlaşmazlık bulunan S.A. ve babası H.A. arasında tartışma çıktığını, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın sopayla babasını darbederek olay yerinden kaçtığını belirtti.

Savcı ayrıca H.A'nın olay sonrası hayati tehlike geçirdiğini, uzun süre yoğun bakımda kaldığını ve sanığın eylemini öldürmeye elverişli bir alet ile gerçekleştirdiğini bildirerek, S.A'nın "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın eyleminin "kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığına, kavgayı ilk kimin çıkardığının tespit edilemediğine ve eylemin haksız bir fiilin tahriki altında işlendiğine kanaat getirerek, S.A'yı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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