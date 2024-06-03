Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında dava açıldı - Son Dakika
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Adana'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında dava açıldı

Adana\'da tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında dava açıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir iş yerinde yaşanan tartışma sonucunda M.K. adlı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen T.A. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın sonucunda sanığın müştekiyi bıçakladığı belirtildi. Sanık, suçlamaları kabul etmediği için ilerleyen günlerde yargılanacak.

03.06.2024 15:15
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

M.K'nin (54), Narlıca Mahallesi'ndeki iş yerinde 30 Ekim 2023'te bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan T.A. (41) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "iş yerinde silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, T.A. ve M.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.

Müştekiden çalıştığı iş yerinin kasasından para alıp kendisine vermesini isteyen sanığın, bunu kabul etmeyen M.K'yi bıçakla ağır yaraladığı iddianamede paylaşıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Adana, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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