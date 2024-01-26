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Adana'da taşıt sayısı arttı korna sesi çileye döndü - Son Dakika
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Adana'da taşıt sayısı arttı korna sesi çileye döndü

Adana'da araç sayısının artmasıyla birlikte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde korna sesi vatandaşları rahatsız etmeye başladı. TÜİK verilerine göre Adana, Türkiye'de araç sayısı en fazla olan 7. il konumunda bulunuyor. Bu durum gürültü kirliliğini artırırken, dolmuş sürücüleri de gereksiz korna çalınmasına tepki gösteriyor. Vatandaşlar da sürekli korna sesinden rahatsız olduklarını belirtiyor.

Adana\'da taşıt sayısı arttı korna sesi çileye döndü
26.01.2024 - 20:39,  Güncelleme: 20:42
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Adana'da taşıt sayısı arttı korna sesi çileye döndü

ADANA - Araç sayısında Türkiye 7.'si olan Adana'da trafiğin yoğun olduğu bölgelerde korna sesi vatandaşları rahatsız ediyor.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Adana'nın Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 818 bin 739 taşıt ile 7. sırada yer aldığı belirtildi. Adana'da trafiğe kayıtlı toplam 818 bin 739 taşıtın yüzde 49,1 inin otomobil, yüzde 23,7'sinin motosiklet, yüzde 14,6'sının kamyonet, yüzde 7,5'inin traktör, yüzde 2,8'inin kamyon, yüzde 1,4'ünün minibüs, yüzde 0,6'sının otobüs, yüzde 0,2'sinin ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu ifade edildi. Adana'nın taşıt sayısında Türkiye'nin en büyük 7. ili olması gürültü kirliliğine de neden oluyor. Araçların çıkardığı sesin yanı sıra gereksiz korna çalınması gürültü kirliliğini artırırken, vatandaşlar da bu durumdan oldukça rahatsız.

Gürültü kirliliğine korna çalarak en çok neden olan dolmuş sürücüleri de bu duruma tepki gösterdi. Dolmuş sürücüsü Alihan Bakır, "Bence çalınmaması gerekiyor. Çok gürültü kirliliği var kornaya basılmasın. Bir hareket yapıyorsun hemen kornaya basıyorlar. Bunlar gereksiz. Evlerden bile rahatsız oluyorlar" dedi.

"Kornayla trafiği açamazsın"

Dolmuş sürücüsü Erhan Demir, "Biz dolmuşçuyuz, akşama kadar trafikteyiz, sıkıştığımız yerlerde kornaya basıyoruz ama küçük araçlara bakarsak maşallah bizden beterler. biz bile bu kadar basmıyoruz. Kornanın gereği yok aslında ne trafik açar ne bir şey yapar" ifadelerini kullandı.

Batuhan Telli, isimli vatandaş ise dolmuş sürücülerinin sürekli korna çaldığını, bu nedenle rahatsız olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA
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