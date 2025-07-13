Adana'da Tehlikeli Kanal Eğlencesi - Son Dakika
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Adana'da Tehlikeli Kanal Eğlencesi

13.07.2025 10:23
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Adana'da çocuklar sulama kanalında eski bir koltuğu kayık yaparak tehlikeli şekilde yüzdü.

ADANA'da kavurucu sıcaklıklar etkisini sürdürürken, her yaz onlarca kişinin ölümüne neden olan kanallara giren bazı çocuklar akıntıya kapılmamak için eski bir koltuğu kayık gibi kullanarak tehlikeli sulara atladı.

Kentte hafta sonu 35 derece ölçülen hava sıcaklığı güneş altındaki termometrelerde 38 derece olarak görüldü. Yüksek nemin etkisiyle özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın 40 dereceleri aştığı kentte bazı gençler ve çocuklar, her yaz onlarca kişinin ölümüne neden olan ve yetkililerin sık sık uyarılarda bulunup, girilmemesi yönünde afişler astığı sulama kanallarında serinledi.

'BİR ANLIK EĞLENCE, BİR ÖMÜR PİŞMANLIK OLABİLİR'

Daha önce gençler akıntıya kapılmamak için kanalların üzerinden geçen yaya geçidi ya da korkuluklara asılan ipleri kendilerine bağlayarak sürüklenmemek için çaba harcarken, bu kez kanalda 3 çocuğun attıkları koltukla yüzdüğü anlar kameralara yansıdı. Polislerin 'Bir anlık eğlence, bir ömür pişmanlık olabilir' yazılı afiş astığı merkez Yüreğir ilçesindeki Yavuzlar Mahallesi İlim Yolu üzerinde bulunan sulama kanalında yaşları 15'ten küçük 3 çocuk, önce buldukları eski bir koltuğu suya attı. Ardından kendileri de suya atlayan çocuklar koltuğu kayık gibi kullanarak saatlerce tehlikeli sularda yüzdü. Çocukların sözde eğlencesi, görenlerin tepkisini çekti. (DHA

Haber : Gülşah ÖZGEN – Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: DHA

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