Adana'da TIR'da 24 kg Skunk Ele Geçirildi

ADANA'da narkotik polisinin takip sonrası durdurduğu TIR'da 24 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü A.C.K. tutuklandı, yanındaki S.Ç. isimli kadın adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli TIR'ı, kent merkezinde durdurdu. Sürücü A.C.K. ile yanındaki S.Ç. isimli kadının indirildiği TIR'da narkotik dedektör köpek ile arama yapıldı. Köpeğin, sürücü koltuğunun arka kısmına tepki vermesiyle yapılan detaylı aramada poşetin içine gizlenmiş 24 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan A.C.K. emniyetteki ifadesinde uyuşturucuyu kullanmak için satın aldığını öne sürerken, yanındaki S.Ç. ise uyuşturucu maddeden haberinin olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.K. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, S.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR- Kamera: ADANA,