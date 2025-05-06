Adana\'da Tır Damperi Üst Geçidi Yıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, seyir halindeki tırın aniden açılan damperinin çarptığı üst geçit yıkıldı.
Hacı Hasan Meral idaresindeki 42 HM 551 plakalı tırın damperi, Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda aniden açıldı.
Seyir halindeki tırın damperi bu esnada üst geçide çarptı. Bir bölümü yıkılan üst geçit, tırın damperine takılarak sürüklendi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, ölen ve yaralananın olmadığı kaza nedeniyle trafiğin aksadığı bölgede önlem aldı.
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