Adana\'da Torpil Patlaması: 2 Yaralı

Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Denizli Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın damında istiflenen çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay nedeniyle yaralanan İbrahim M. (22) ve Şefik Ü'yü (37) hastaneye kaldırdı.

Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.