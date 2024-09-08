Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 218 sürücüye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sıklıkla kullanılan Sefa Özler, Ali Münif Yeğenağa, Çakmak, Kızılay, Cemal Gürsel ve Abidin Paşa caddelerinde denetim yaptı.
Ekipler, hatalı park edilen 218 aracın sürücüsüne 690'ar lira ceza kesti.
Denetimde, trafik akışını engelledikleri tespit edilen bazı araçlar da çekicilerle kaldırılıp yediemin otoparkına götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Hatalı Park Cezası: 218 Araç - Son Dakika
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