Adana'nın Pozantı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
F.Y. idaresindeki 01 YF 322 plakalı otomobil, Pozantı-Adana kara yolunun Kurtuluş Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 MHU 82 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
