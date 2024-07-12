Adana'da trafik kazasında ölüme neden olan sürücüye hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da trafik kazasında ölüme neden olan sürücüye hapis cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Alper'e çarparak ölümüne, ablası Gizem Alper'in de yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu sürücüye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın ehliyetinin 2 yıl süreyle alıkonulmasını da hükmetti.

12.07.2024 16:53
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İrem Alper'e çarparak ölümüne, ablası Gizem Alper'in de yaralanmasına neden olduğu öne sürülen tutuklu sürücüye 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Kılınç ve müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 30 Mart'ta Girne Bulvarı Asri Mezarlık yakınlarında kırmızı ışığa yakalanmamak için hızla sarı ışıkta geçen Ramazan Kılınç idaresindeki otomobilin, yolun karşına geçmeye çalışan İrem Alper (22) ile ablası Gizem Alper'e (24) çarptığını, kazada İrem Alper'in hayatını kaybettiğini, ablasının da yaralandığını belirtti.

Savcı, ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden tarafların kusur durumuyla ilgili hazırlanan raporda, sürücü Ramazan Kılınç'ın trafik lambalarına geldiğinde sarı ışığın kırmızıya döneceği sırada durmayıp İrem ve Gizem Alper'e çarpması ve hızının kaza anında yüksek olması, ölen İrem Alper ve yaralanan ablası Gizem Alper'in ise yaya yolundan geçmedikleri gerekçesiyle her iki tarafın "asli kusurlu" olduğunu bildirerek, sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Ramazan Kılınç, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, tahliyesi ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan sanık Ramazan Kılınç'ı 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıp, yurt dışına çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi.

Heyet, ayrıca sanığın ehliyetinin 2 yıl süreyle alıkonulmasını da hükmetti.

Kaynak: AA

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