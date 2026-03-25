Adana'da Trafik Saldırısı: Baba ve Oğul Tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tırla önünü kestikleri sürücünün otomobiline saldıran baba ve oğlu tutuklandı.

Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 23 Mart'ta F.Ö'nün kullandığı otomobile saldıran tır sürücüsü M.N.Z. ile oğlu M.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen baba ve oğlu "trafik güvenliğini tehlikeye sokma", "tehdit", "mala zarar verme" ve "ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

M.N.Z. ve oğlu M.Z. savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 23 Mart'ta tır sürücüsü M.N.Z. ile oğlu M.Z. önünü kestikleri F.Ö'nün otomobiline saldırdıkları gerekçesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Trafik ekiplerince şüphelilere 363 bin lira ceza uygulanmış, tır sürücüsü M.N.Z'nin ehliyetine 2 ay el konulmuş ve aracı 2 ay trafikten men edilmişti. Saldırı anı ise F.Ö'nün otomobilinin araç içi kamerası tarafından görüntülenmişti.