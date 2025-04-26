Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Naif Batu'nun kullandığı traktör, Büyükçıldırım Mahallesi'nde yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibinin devrilen traktörün altından çıkardığı Batu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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